Эксперт рассказал о перспективах Транссиба

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Старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах Транссибирской магистрали.
Эксперт рассказал о перспективах Транссиба
  • © Александр Кряжев
  • РИА Новости

«Транссиб может сыграть огромную роль в транспортной геополитике нашей страны. Азиатские страны ориентированы на поиск быстрых и надёжных путей доставки, Россия способна таковой предложить», — заявил он.

По его словам, для этого необходимо провести определённые работы и подготовительные мероприятия.

Как считает эксперт, транспортная система нужна и российским регионам — в ней заинтересованы производители угля, зерна, другие экспортёры.

«Магистраль позволит улучшить экономику областей. То есть проект перспективный, и, если у японцев есть желание помочь в реализации, упускать возможности было бы просто недальновидно», — добавил он.

Ранее URA.RU сообщало, что премьер-министр России Дмитрий Медведев добавил проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск — Екатеринбург в стратегию пространственного развития России до 2025 года.

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