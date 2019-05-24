Эксперт рассказал о перспективах Транссиба

Старший научный сотрудник Центра исследований Японии Института Дальнего Востока РАН Олег Казаков в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказал о перспективах Транссибирской магистрали.

«Транссиб может сыграть огромную роль в транспортной геополитике нашей страны. Азиатские страны ориентированы на поиск быстрых и надёжных путей доставки, Россия способна таковой предложить», — заявил он.

По его словам, для этого необходимо провести определённые работы и подготовительные мероприятия.

Как считает эксперт, транспортная система нужна и российским регионам — в ней заинтересованы производители угля, зерна, другие экспортёры.

«Магистраль позволит улучшить экономику областей. То есть проект перспективный, и, если у японцев есть желание помочь в реализации, упускать возможности было бы просто недальновидно», — добавил он.

Ранее URA.RU сообщало, что премьер-министр России Дмитрий Медведев добавил проект строительства высокоскоростной железнодорожной магистрали Челябинск — Екатеринбург в стратегию пространственного развития России до 2025 года.