Родственница Скрипаля заявила о передаче записи его звонка в СК
- Reuters
По её словам, Скрипаль звонил дважды и оставил сообщения, которые были записаны на автоответчик.
«Номер определился, номер зарегистрирован в Великобритании, каждый раз номер был разный. (Материалы в Следственный комитет. — RT) уже передала», — уточнила Виктория Скрипаль, отвечая на соответствующий вопрос.
Как указали в следственном управлении СК России по Ярославской области, к ним подобные материалы не поступали.
«Вероятно, она могла их передать в центральный аппарат СК России», — отметили в ведомстве.
Ранее издание «Московский комсомолец» сообщало, что Сергей Скрипаль вышел на связь со своей племянницей Викторией, которая живёт в Ярославле.
Также газета «Известия» передавала, что Юлия Скрипаль, дочь экс-полковника ГРУ, «в ближайшее время» может выступить с заявлением.