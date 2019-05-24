Родственница Скрипаля заявила о передаче записи его звонка в СК

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Виктория Скрипаль, племянница бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля, в ходе беседы с ТАСС заявила, что передала запись звонка своего дяди в Ярославскую область сотрудникам Следственного комитета.
Родственница Скрипаля заявила о передаче записи его звонка в СК
  • Reuters

По её словам, Скрипаль звонил дважды и оставил сообщения, которые были записаны на автоответчик.

«Номер определился, номер зарегистрирован в Великобритании, каждый раз номер был разный. (Материалы в Следственный комитет. — RT) уже передала», — уточнила Виктория Скрипаль, отвечая на соответствующий вопрос.

Как указали в следственном управлении СК России по Ярославской области, к ним подобные материалы не поступали.

«Вероятно, она могла их передать в центральный аппарат СК России», — отметили в ведомстве.

Ранее издание «Московский комсомолец» сообщало, что Сергей Скрипаль вышел на связь со своей племянницей Викторией, которая живёт в Ярославле.

Также газета «Известия» передавала, что Юлия Скрипаль, дочь экс-полковника ГРУ, «в ближайшее время» может выступить с заявлением.

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