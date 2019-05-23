Жителя Омской области подозревают в охоте на краснокнижных птиц

В ночь на 16 мая представители Управления по охране животного мира совместно с сотрудниками пограничной службы задержали предполагаемого браконьера при патрулировании территории Полтавского района Омской области. Об этом сообщает Gorod55.ru.

У мужчины проверяли документы. В какой-то момент он начал сигнализировать кому-то о присутствии инспекторов. Проехав несколько метров, проверяющие заметили машину. Рядом с ней были найдены тушки девяти белолобых гусей, двух краснозобых казарок и одной самки кряквы.

Некоторые из этих птиц занесены в Красную книгу России, и охота на них запрещена.

Также обнаружено четыре единицы оружия и охотничье снаряжение.

Прибывшие на место полицейские задержали охотников. Им грозит лишение права охоты на срок от года до двух лет, оружие изъято.

Проводится проверка. Местный житель сознался, что застрелил 12 птиц. Ему грозит штраф и возмещение вреда или исправительные работы или лишение свободы на срок до двух лет.

Ранее URA.RU сообщало, что на Ямале задержали двух браконьеров, перевозивших более 1400 шкур соболей.