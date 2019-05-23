Опрос: россияне выбрали самых желательных соседей по дому

Россияне выбрали самых желательных соседей по дому, сообщает NewIzv.ru со ссылкой на опрос «Левада-Центра».

«С готовностью» и «спокойно» респонденты готовы общаться с пожилым одиноким человеком (97%), матерью-одиночкой (96%), семьёй с инвалидом (94%), очень бедной семьёй (87%) и очень богатой семьёй (80%).

С «раздражением» и «недоверием» участники исследования относятся к членам религиозных сект, однополым парам и неблагополучным семьям.

Ранее эксперт прокомментировал опрос россиян о сумме для поддержания нормального уровня жизни.