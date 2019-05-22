Улюкаев опроверг данные о разводе с женой

Бывший министр экономического развития России Алексей Улюкаев, осуждённый на восемь лет колонии строгого режима, опроверг информацию о разводе с супругой.

Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко.

«Переговорили с ним. Со слов Алексея Улюкаева, у него прекрасные отношения с супругой, она его полностью поддерживает. Благодаря ей ему удаётся держаться», — сказал он.

Максименко отметил, что появившиеся в СМИ данные на эту тему не соответствуют действительности.

Ранее в ТАСС со ссылкой на источник сообщили, что Улюкаев разводится с женой.

В январе во ФСИН опровергли информацию о VIP-камере Улюкаева.