Улюкаев опроверг данные о разводе с женой
- РИА Новости
Об этом сообщает радиостанция «Говорит Москва» со ссылкой на заместителя директора ФСИН России Валерия Максименко.
«Переговорили с ним. Со слов Алексея Улюкаева, у него прекрасные отношения с супругой, она его полностью поддерживает. Благодаря ей ему удаётся держаться», — сказал он.
Максименко отметил, что появившиеся в СМИ данные на эту тему не соответствуют действительности.
Ранее в ТАСС со ссылкой на источник сообщили, что Улюкаев разводится с женой.
В январе во ФСИН опровергли информацию о VIP-камере Улюкаева.