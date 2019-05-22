Власти рассказали о строительстве социальных объектов в Нижнем Новгороде
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Об этом сообщает NewsNN.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.
По сравнению с 2017 годом количество строящихся соцобъектов увеличилось до восьми, проектируемых — более чем в четыре раза, до 13.
Также стало известно, что с января по апрель 2018 года в Удмуртии ввели жилья на 43,3 тыс. кв. м больше, чем за аналогичный период 2017-го, сообщает Udm-Info.ru со ссылкой на пресс-службу Удмуртстата.
С начала года в регионе построили более 4 тыс. квартир общей площадью 276,3 тыс. кв. м.
Ранее стало известно, что в Карелии построят новые социальные объекты на 6 млрд рублей.