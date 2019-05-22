Власти рассказали о строительстве социальных объектов в Нижнем Новгороде

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В 2018 году в Нижнем Новгороде удвоилось число строящихся социальных объектов, заявил мэр Владимир Панов в ходе представления в гордуме отчёта о деятельности администрации.
Власти рассказали о строительстве социальных объектов в Нижнем Новгороде
  • ©pixabay.com

Об этом сообщает NewsNN.ru со ссылкой на пресс-службу ведомства.

По сравнению с 2017 годом количество строящихся соцобъектов увеличилось до восьми, проектируемых — более чем в четыре раза, до 13.

Также стало известно, что с января по апрель 2018 года в Удмуртии ввели жилья на 43,3 тыс. кв. м больше, чем за аналогичный период 2017-го, сообщает Udm-Info.ru со ссылкой на пресс-службу Удмуртстата.

С начала года в регионе построили более 4 тыс. квартир общей площадью 276,3 тыс. кв. м.

Ранее стало известно, что в Карелии построят новые социальные объекты на 6 млрд рублей.

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