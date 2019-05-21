Названы самые популярные среди российских туристов страны в I квартале

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Таиланд, Турция и Германия названы самыми популярными странами среди российских туристов в I квартале 2019 года, сообщает ФАН со ссылкой на Ассоциацию туроператоров России.
Названы самые популярные среди российских туристов страны в I квартале
  • Турция / © SERTAC KAYAR
  • Reuters

За первые четыре месяца россияне совершили около 8,4 млн поездок в 175 государств, что на 4% больше, чем за аналогичный период 2018 года, следует из данных Пограничной службы ФСБ России.

Выездной турпоток в страны дальнего зарубежья за этот период вырос на 8,2%.

Чаще всего россияне отправлялись в Таиланд — зарегистрировано более 500 тыс. таких поездок.

Далее следуют Турция (361 тыс. поездок) и Германия (340 тыс.). В первую десятку также попали Объединённые Арабские Эмираты, Италия, Вьетнам, Испания, Чехия, Франция и Индия.

Ранее НСН сообщала, что стали известны самые популярные среди россиян города для летнего отдыха в Европе.

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