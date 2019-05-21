ЦБ сообщил о заявках на регистрацию от двух новых рейтинговых агентств

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Первый заместитель председателя Центробанка России Сергей Швецов рассказал, что два новых рейтинговых агентства подали в ЦБ заявки о регистрации.
ЦБ сообщил о заявках на регистрацию от двух новых рейтинговых агентств
  • © Илья Питалев
  • РИА Новости

Об этом сообщает РИА Новости.

«Мы имеем огромное количество присвоенных рейтингов двумя нашими кредитными рейтинговыми агентствами​​​. Рейтинговая индустрия состоялась, она работает эффективно... Сейчас на регистрации в Центральном банке есть заявки ещё двух рейтинговых агентств, которые хотят осуществлять похожий вид деятельности», — сказал он.

Ранее экономист Сергей Григорян в беседе с Nation News прокомментировал прогноз рейтингового агентства «Эксперт РА» о том, что к апрелю 2020 года Банк России может отозвать лицензии у 46 банков.

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