Патрушев сообщил об активизации антитеррористической деятельности в Крыму

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Секретарь Совета безопасности России Николай Патрушев на совещании по вопросам обеспечения безопасности в Крыму в предстоящий курортный сезон заявил, что правоохранительные органы за последний год активизировали на полуострове деятельность, направленную на борьбу с терроризмом и экстремизмом.
Патрушев сообщил об активизации антитеррористической деятельности в Крыму
  • © Алексей Никольский
  • РИА Новости

«В июле прошлого года на аналогичном совещании мы выработали меры по обеспечению законности и правопорядка в Республике Крым и Севастополе», — приводит ТАСС слова Патрушева.

Он отметил, что в рамках «их реализации правоохранительными органами активизирована работа по недопущению совершения на полуострове преступлений террористической и экстремистской направленности».

По его словам, в Крыму была предотвращена деятельность трёх ячеек одной из международных террористических организаций и украинской диверсионно-разведывательной группы.

В прошлом году Патрушев заявлял о росте в Крыму числа преступлений, связанных с незаконной миграцией.

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