Патрушев сообщил об активизации антитеррористической деятельности в Крыму
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- РИА Новости
«В июле прошлого года на аналогичном совещании мы выработали меры по обеспечению законности и правопорядка в Республике Крым и Севастополе», — приводит ТАСС слова Патрушева.
Он отметил, что в рамках «их реализации правоохранительными органами активизирована работа по недопущению совершения на полуострове преступлений террористической и экстремистской направленности».
По его словам, в Крыму была предотвращена деятельность трёх ячеек одной из международных террористических организаций и украинской диверсионно-разведывательной группы.
В прошлом году Патрушев заявлял о росте в Крыму числа преступлений, связанных с незаконной миграцией.