Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников
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«Чтобы обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников, Роспотребнадзор рекомендует придерживаться нескольких правил: бережно относитесь к своим персональным данным и документам», — говорится в сообщении.
В ведомстве призвали граждан не показывать посторонним людям свой паспорт и не сообщать данные банковской карты.
Кроме того, не следует перезванивать по номеру, с которого вам направили смс-сообщение о блокировке карты или списании денежных средств.
Вместо этого необходимо позвонить по телефону, указанному на банковской карточке, либо лично обратиться в банк или узнать баланс счёта через банкомат.
Эксперты также не рекомендуют покупать продукты и мелкую бытовую технику у лиц, занимающихся квартирным сетевым маркетингом, из-за часто завышенных цен и некачественных товаров.
Стоит соблюдать осторожность и при посещении бесплатных косметологических услуг.
«Помните, что потребитель свободен в заключении договора, а понуждение к заключению договора не допускается», — подчеркнули в ведомстве.
Там отметили, что в случае подозрения на нарушение прав гражданам следует обратиться за консультацией в Роспотребнадзор.
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