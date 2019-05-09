Роспотребнадзор дал советы пенсионерам по защите от мошенников

Роспотребнадзор рассказал гражданам пожилого возраста о правилах поведения для защиты от мошенников. Соответствующие рекомендации опубликованы на сайте ведомства.

«Чтобы обезопасить себя, близких и не оказаться жертвой мошенников, Роспотребнадзор рекомендует придерживаться нескольких правил: бережно относитесь к своим персональным данным и документам», — говорится в сообщении.

В ведомстве призвали граждан не показывать посторонним людям свой паспорт и не сообщать данные банковской карты.

Кроме того, не следует перезванивать по номеру, с которого вам направили смс-сообщение о блокировке карты или списании денежных средств.

Вместо этого необходимо позвонить по телефону, указанному на банковской карточке, либо лично обратиться в банк или узнать баланс счёта через банкомат.

Эксперты также не рекомендуют покупать продукты и мелкую бытовую технику у лиц, занимающихся квартирным сетевым маркетингом, из-за часто завышенных цен и некачественных товаров.

Стоит соблюдать осторожность и при посещении бесплатных косметологических услуг.

«Помните, что потребитель свободен в заключении договора, а понуждение к заключению договора не допускается», — подчеркнули в ведомстве.

Там отметили, что в случае подозрения на нарушение прав гражданам следует обратиться за консультацией в Роспотребнадзор.

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