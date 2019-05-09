Минтруд назвал число ветеранов Великой Отечественной войны в России

Министерство труда и социальной защиты России рассказало, сколько ветеранов Великой Отечественной войны осталось в стране.

Как сообщает ведомство со ссылкой на данные Пенсионного фонда, в России проживает более 75 тыс. участников Великой Отечественной войны.

Согласно имеющейся статистике, по состоянию на апрель 2019 года в России также насчитывается чуть более 96 тыс. жителей блокадного Ленинграда и более 103 тыс. несовершеннолетних узников фашизма. При этом совершеннолетних узников фашизма осталось только 144 человека.

Также в ПФР указывают, что в России в настоящий момент почти 240 тыс. вдов инвалидов и участников войны и более 762 тыс. тружеников тыла.

Ранее министр иностранных дел России Сергей Лавров возложил венок к памятной доске ветеранов в вестибюле здания МИД. Церемония приурочена к 74-летию победы в Великой Отечественной войне.