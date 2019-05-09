В Москве в День Победы 10 тысяч выстрелов салюта украсят небо города

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Пресс-служба Западного военного округа заявила, что 10 тыс. салютных выстрелов украсят небо Москвы в День Победы.

Об этом сообщает РИА Новости.

Уточняется, что залпы начнутся в 22:00 на 34 площадках и продлятся десять минут.

«В ходе торжественного воинского ритуала вечернее небо украсят около 10 тыс. фейерверочных выстрелов. В течение десяти минут из 72 салютных установок и 18 артиллерийских орудий будет произведено 30 залпов по сценарию, разработанному с помощью специальной автоматизированной системы», — указали в пресс-службе.

Согласно имеющейся информации, салютом будет заниматься отдельный гвардейский салютный дивизион имени маршала артиллерии Владимира Михалкина.

Ранее сайт «Москва 24» со ссылкой на Минобороны России сообщал, что салют, посвящённый 75-летию освобождения Севастополя от немецко-фашистских захватчиков, запустят 10 мая в Москве.

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