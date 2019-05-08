Маршрут в честь 9 Мая разработали в Москве

Маршрут, приуроченный к 9 Мая, разработали в российской столице. Он опубликован на портале «Узнай Москву».

Как сообщает сайт «Москва 24», во время прогулки можно посетить девять мест, связанных с событиями Великой Отечественной войны.

«Протяжённость маршрута составляет 5,4 км. Во время прогулки москвичи и гости столицы смогут посетить Белорусский вокзал, Тверскую улицу, Александровский сад, Красную площадь и другие знаковые места, связанные с Победой», — цитирует пресс-службу департамента информационных технологий портал мэра и правительства.

Маршрут получил название «Дорогой жизни».

Ранее ФБА «Экономика сегодня» сообщало об экскурсиях в Московском метрополитене.