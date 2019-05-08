В Курганской области рассказали о состоянии девочки, пострадавшей от падения памятника

В Курганской области рассказали о состоянии десятилетней девочки, пострадавшей от падения памятника, сообщает URA.RU.

«Насколько мне известно, состояние тяжёлое», — заявила глава Камышевского сельсовета Татьяна Секисова.

По её словам, памятник был установлен за несколько часов до инцидента и не успел просохнуть. Как отметила Секисова, граждан предупредили, чтобы они не подходили к монументу.

В региональном СУ СК России рассказали, что, по предварительным данным, девочка находилась у мемориала с двоюродным братом, который забрался на бетонную плиту и стал её раскачивать. Проводится проверка.

Ранее ИА «Удмуртия» сообщало, что в Удмуртии организовали проверку по факту травмирования ребёнка при падении со школьного крыльца.