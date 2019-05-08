В Москве построят спортивно-оздоровительный парк «Тропа здоровья»

В поселении Клёновское планируют построить спортивно-оздоровительный парк «Тропа здоровья», сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу департамента развития новых территорий.

Его площадь должна составить 21 га. Завершение работ намечено на 2020 год. Объём частных инвестиций — 200 млн рублей.

«Более 65% людей, переехавших за последние годы в ТиНАО, — молодые семейные пары, для которых возможность активного отдыха и прогулок с малышами является чуть ли не определяющей при выборе места жительства», — заявил глава департамента Владимир Жидкин.

В парке будут прогулочные дорожки, беседки, скамейки. Рядом с клумбами разместят водоём с мостом и лодочной станцией. Также планируется озеленить территорию и очистить лесную зону.

Ранее «Дни.ру» сообщали, что на территории ЗИЛа в Москве появится пешеходный бульвар с арт-объектами.