В Москве построят спортивно-оздоровительный парк «Тропа здоровья»
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Его площадь должна составить 21 га. Завершение работ намечено на 2020 год. Объём частных инвестиций — 200 млн рублей.
«Более 65% людей, переехавших за последние годы в ТиНАО, — молодые семейные пары, для которых возможность активного отдыха и прогулок с малышами является чуть ли не определяющей при выборе места жительства», — заявил глава департамента Владимир Жидкин.
В парке будут прогулочные дорожки, беседки, скамейки. Рядом с клумбами разместят водоём с мостом и лодочной станцией. Также планируется озеленить территорию и очистить лесную зону.
Ранее «Дни.ру» сообщали, что на территории ЗИЛа в Москве появится пешеходный бульвар с арт-объектами.