Лавина накрыла на Алтае туристов во время подъёма на склон

Лавина, под которую попали члены туристической группы на Алтае, сошла в тот момент, когда туристы поднимались на перевал, рассказал руководитель секции горного туризма НГУ Владимир Юдин.

«Шли они по маршруту. На подъёме на перевал сошла лавина огромная. Вот эти две женщины, которые уцелели, они уже на перевале были, на гребне», — приводит его слова ТАСС.

При этом Юдин добавил, что называть туристов, попавших под лавину, погибшими — преждевременно.

Он отметил, что «лавина могла их выбросить из своей массы».

Ранее сообщалось, что на Алтае под лавину попала группа туристов из девяти человек: семеро погибли, двое выжили.