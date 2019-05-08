Лавина накрыла на Алтае туристов во время подъёма на склон
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«Шли они по маршруту. На подъёме на перевал сошла лавина огромная. Вот эти две женщины, которые уцелели, они уже на перевале были, на гребне», — приводит его слова ТАСС.
При этом Юдин добавил, что называть туристов, попавших под лавину, погибшими — преждевременно.
Он отметил, что «лавина могла их выбросить из своей массы».
Ранее сообщалось, что на Алтае под лавину попала группа туристов из девяти человек: семеро погибли, двое выжили.