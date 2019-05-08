Минобороны опубликовало фронтовые фотографии советских полководцев

Министерство обороны России открыло на своём сайте новый мультимедийный раздел, в котором показаны фронтовые фотографии советских полководцев Великой Отечественной войны.

«Мультимедийный раздел познакомит интернет—пользователей с неизвестными ранее снимками из семейных альбомов прославленных военачальников, большинство из которых ранее нигде и никогда не публиковались», — говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.

На этих снимках военачальники предстают в обстановке боевых действий.

Кроме того, снимки сопровождаются историческими комментариями, составленными по воспоминаниям родственников полководцев.

В разделе представлены эксклюзивные фотографии маршалов Георгия Жукова, Александра Василевского, Родиона Малиновского, Константина Рокоссовского, Ивана Конева, Кирилла Мерецкова и других главнокомандующих.

В числе прочих, опубликованы кадры исторической встречи главкома ВМФ Николая Кузнецова с Уинстоном Черчиллем и Франклином Рузвельтом на Ялтинской конференции.