Минобороны опубликовало фронтовые фотографии советских полководцев
«Мультимедийный раздел познакомит интернет—пользователей с неизвестными ранее снимками из семейных альбомов прославленных военачальников, большинство из которых ранее нигде и никогда не публиковались», — говорится в сообщении пресс-службы военного ведомства.
На этих снимках военачальники предстают в обстановке боевых действий.
Кроме того, снимки сопровождаются историческими комментариями, составленными по воспоминаниям родственников полководцев.
В разделе представлены эксклюзивные фотографии маршалов Георгия Жукова, Александра Василевского, Родиона Малиновского, Константина Рокоссовского, Ивана Конева, Кирилла Мерецкова и других главнокомандующих.
В числе прочих, опубликованы кадры исторической встречи главкома ВМФ Николая Кузнецова с Уинстоном Черчиллем и Франклином Рузвельтом на Ялтинской конференции.