Во Владивостоке прошли мероприятия в честь наступающей годовщины Победы

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Во Владивостоке прошли торжественные мероприятия в честь наступающей годовщины победы в Великой Отечественной войне, передаёт VostokMedia.com.
Во Владивостоке прошли мероприятия в честь наступающей годовщины Победы
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В церемонии возложения цветов у Вечного огня мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» участвовали представители краевых и городских властей, ветераны, школьники, студенты.

С 74-й годовщиной Победы поздравил глава Владивостока Олег Гуменюк.

Кроме того, воины-тихоокеанцы, воспитанники военных училищ и приморских патриотических клубов прошли торжественным маршем.

Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области привели в порядок более 500 памятников в преддверии 9 Мая.

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