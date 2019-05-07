Во Владивостоке прошли мероприятия в честь наступающей годовщины Победы
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В церемонии возложения цветов у Вечного огня мемориала «Боевая слава Тихоокеанского флота» участвовали представители краевых и городских властей, ветераны, школьники, студенты.
С 74-й годовщиной Победы поздравил глава Владивостока Олег Гуменюк.
Кроме того, воины-тихоокеанцы, воспитанники военных училищ и приморских патриотических клубов прошли торжественным маршем.
Ранее телеканал «360» сообщал, что в Московской области привели в порядок более 500 памятников в преддверии 9 Мая.