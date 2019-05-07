МИД России назвал темы переговоров Лаврова и Зарифа

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Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Мохаммад Джавад Зариф в ходе переговоров в Москве обсудят иранскую ядерную сделку, сирийское урегулирование и ситуацию в Венесуэле.
МИД России назвал темы переговоров Лаврова и Зарифа
  • РИА Новости

Об этом говорится в сообщении российского внешнеполитического ведомства.

В министерстве сообщили, что Зариф будет находиться в Москве с рабочим визитом 8 мая.

В рамках переговоров стороны планируют обсудить текущее состояние многоплановых связей между Россией и Ираном и конкретных шагов по их дальнейшему продвижению.

«Намечена сверка часов по ключевым темам международной и региональной повестки дня, включая сирийское урегулирование, Каспий, Закавказье, Центральную Азию, ШОС, тему СВПД, Венесуэлу и другие», — отметили в ведомстве. 

Ранее в МИД анонсировали переговоры Лаврова и Зарифа

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