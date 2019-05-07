В центре Сочи горит двухэтажный жилой дом
- РИА Новости
Информация о пожаре на Кубанской улице поступила в МЧС в 07:49, передаёт РИА Новости.
Прибывшие пожарные установили, что горят второй этаж здания и кровля. Площадь возгорания составляет 300 кв. м.
«Организована эвакуация 12 человек и спасён один. Информации о пострадавших не поступало», — заявили в МЧС.
В тушении пожара задействованы 32 сотрудника спасательного ведомства и семь единиц техники.
В апреле портал «Юга.ру» передавал, что в Краснодаре из-за замыкания проводки в доме были эвакуированы 65 детей.