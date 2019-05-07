В центре Сочи горит двухэтажный жилой дом

Сотрудники МЧС спасли одного человека и эвакуировали ещё 12 из двухэтажного дома, в котором произошёл пожар. Об этом информирует ГУ МЧС по Краснодарскому краю.

Информация о пожаре на Кубанской улице поступила в МЧС в 07:49, передаёт РИА Новости.

Прибывшие пожарные установили, что горят второй этаж здания и кровля. Площадь возгорания составляет 300 кв. м.

«Организована эвакуация 12 человек и спасён один. Информации о пострадавших не поступало», — заявили в МЧС.

В тушении пожара задействованы 32 сотрудника спасательного ведомства и семь единиц техники.

В апреле портал «Юга.ру» передавал, что в Краснодаре из-за замыкания проводки в доме были эвакуированы 65 детей.