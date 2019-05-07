ВС России поддержал инициативу увеличить срок за изготовление самодельных бомб

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Верховный суд (ВС) России поддержал законопроект, согласно которому срок лишения свободы за незаконное изготовление взрывных устройств может быть увеличен до 15 лет.

Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на отзыв ВС России на проект закона.

«...данная законодательная инициатива обосновывается необходимостью превентивного воздействия на потенциальных изготовителей взрывных устройств и создания дополнительных возможностей для противодействия организованной преступности и терроризму», — указано в тексте.

Авторами законопроекта выступили депутаты от партии «Единая Россия».

В феврале, как передавала газета «Известия», в Общественной палате заявили о необходимости усовершенствовать принятый 10 лет назад закон об общественном контроле в местах лишения свободы.

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