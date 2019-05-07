Православные 7 мая встречают Радоницу

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Православные во вторник, 7 мая, встречают Радоницу или Радуницу — день поминовения усопших.

«Испокон веков он (день. — RT) приходился на ту неделю, которую впоследствии, уже после крещения Руси, православные стали именовать как Фомину или Светлую», — поясняет «Пятый канал».

Отмечается, что на Радоницу верующие посещают кладбища, где убираются на могилах своих родственников, молятся за близких.

Ранее сайт «Москва 24» со ссылкой на портал мэра и правительства столицы передавал, что в пасхальные праздники в городе планируют запустить более 1 тыс. бесплатных автобусов.

Пассажиров будут перевозить по городским маршрутам в том числе и 7 мая (Радоница).

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