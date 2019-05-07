В Москве провели профилактику горелки Вечного огня

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Представители АО «Мосгаз» провели церемонию профилактики горелки Вечного огня в Александровском саду в преддверии 9 мая.

Об этом передаёт РИА Новости.

«Профилактика горелки проводится раз в месяц, а также дополнительно перед государственными праздниками», — пояснил начальник управления №6 АО «Мосгаз» Максим Болецкий.

По данным агентства, в мероприятии приняли участие в том числе ветераны Великой Отечественной войны, представители властей города, деятели культуры.

Ранее сайт «Москва 24» передавал, что в акции «Бессмертный полк», которая пройдёт в столице, примут участие более миллиона человек.

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