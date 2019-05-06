В Удмуртии рассказали о раскрываемости преступлений с начала года

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Раскрываемость преступлений в Удмуртии составила 60,4% с начала 2019 года. Об этом сообщает ИА «Удмуртия» со ссылкой на пресс-службу республиканской прокуратуры.
В Удмуртии рассказали о раскрываемости преступлений с начала года
  • РИА Новости

Выявляемость убийств — 100%, раскрываемость фактов умышленного причинения тяжкого вреда здоровью — 98,9%, изнасилований — 91,7%.

Число обнаруженных преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков выросло на 22,6% (с 764 — до 937).

Количество преступлений, совершённых детьми и подростками, уменьшилось на 8% (с 212 — до 195).

Ранее «Янтарный край» сообщал, что в Калининградской области заявили о снижении числа преступлений в общественных местах.

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