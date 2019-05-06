На Урале на участке газопровода «Ямбург — Поволжье» произошла авария

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На участке газопровода «Ямбург — Поволжье» в Свердловской области произошла авария, говорится в сообщении ситуационно-аналитического центра Минэнерго России.
На Урале на участке газопровода «Ямбург — Поволжье» произошла авария
  • РИА Новости

«В 18:47 на 1161-м км газопровода «Ямбург – Поволжье» диаметром 1400 мм произошёл разрыв с возгоранием», — отмечается в сообщении.

Как уточняется, в результате ЧП никто не пострадал, ограничения подачи газа потребителям нет.

В настоящее время ведётся сбор аварийных бригад для ликвидации аварии.

В марте сообщалось, что в Челябинске в результате самопроизвольного поднятия кузова грузового автомобиля произошло повреждение газопровода.

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