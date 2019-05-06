Сажавший SSJ-100 в Шереметьеве диспетчер родился в Крыму
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«Он всегда хотел работать с самолётами, но в Симферополе не было лётного вуза», — рассказал его знакомый.
Когда Крым вошёл в состав России, Павел переехал в Москву и стал работать в Шереметьеве.
По словам другого коллеги Магери, в момент крушения самолёта Павел был в составе дежурной смены диспетчеров из 15 человек.
«Сейчас их всех допрашивают следователи», — отметил он.
5 мая самолёт, выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, вскоре после вылета вернулся в аэропорт Шереметьево, где загорелся во время посадки. В результате аварии погиб 41 человек.