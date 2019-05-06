Сажавший SSJ-100 в Шереметьеве диспетчер родился в Крыму

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Диспетчер Павел Магеря, сажавший самолёт SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, родился и вырос в Крыму, выяснил RT.
Сажавший SSJ-100 в Шереметьеве диспетчер родился в Крыму
  • ©СК РФ

«Он всегда хотел работать с самолётами, но в Симферополе не было лётного вуза», — рассказал его знакомый.

Когда Крым вошёл в состав России, Павел переехал в Москву и стал работать в Шереметьеве.

По словам другого коллеги Магери, в момент крушения самолёта Павел был в составе дежурной смены диспетчеров из 15 человек.

«Сейчас их всех допрашивают следователи», — отметил он.

5 мая самолёт, выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, вскоре после вылета вернулся в аэропорт Шереметьево, где загорелся во время посадки. В результате аварии погиб 41 человек

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