Сажавший SSJ-100 в Шереметьеве диспетчер родился в Крыму

Диспетчер Павел Магеря, сажавший самолёт SSJ-100 в аэропорту Шереметьево, родился и вырос в Крыму, выяснил RT.

«Он всегда хотел работать с самолётами, но в Симферополе не было лётного вуза», — рассказал его знакомый.

Когда Крым вошёл в состав России, Павел переехал в Москву и стал работать в Шереметьеве.

По словам другого коллеги Магери, в момент крушения самолёта Павел был в составе дежурной смены диспетчеров из 15 человек.

«Сейчас их всех допрашивают следователи», — отметил он.

5 мая самолёт, выполнявший рейс из Москвы в Мурманск, вскоре после вылета вернулся в аэропорт Шереметьево, где загорелся во время посадки. В результате аварии погиб 41 человек.