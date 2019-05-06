Аксёнов выразил соболезнования в связи с ЧП в Шереметьеве
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Об этом сообщает РИА Новости Крым.
«С глубокой скорбью и болью воспринял известие о трагедии в аэропорту Шереметьево, в результате которой погибли и пострадали люди. Выражаю самые искренние соболезнования родным и близким погибших», — заявил он.
Аксёнов также пожелал пострадавшим скорейшего выздоровления.
Соболезнования выразил и губернатор Тульской области Алексей Дюмин, передаёт kp.ru. По его словам, регион скорбит со всей страной.
Дюмин также поручил в максимально короткие сроки установить, были ли среди пассажиров самолёта жители области.
Ранее сообщалось, что Межгосударственный авиационный комитет (МАК) начал расшифровку параметрического самописца самолёта SSJ-100, аварийно севшего в воскресенье, 5 мая, в аэропорту Шереметьево.