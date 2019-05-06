В Москве рассказали, как изменится схема движения с 7 по 9 мая

В Москве рассказали, как изменится схема движения 7, 8 и 9 мая в связи с мероприятиями в честь Дня Победы.

Как сообщает сайт «Москва 24», 7 мая в ТиНАО с 11:00 до 11:30 перекроют Проектируемый проезд №5258 — на участке от дома 19а в 1-м микрорайоне до улицы Атласова.

8 мая с 09:45 до 11:00 для проезда автомобилей будет закрыт отрезок Солнцевского проспекта от улицы Щорса до улицы Богданова, с 12:00 до 13:00 — часть улицы Мусы Джалиля от Хордового до Орехового проезда.

В этот же день с 12:00 до 12:40 нельзя будет проехать по улице Малышева (от улицы Юных Ленинцев до улицы Шкулёва), а также по улице Юных Ленинцев (от улицы Артюхиной до улицы Малышева). Об этом информирует портал мэра и правительства.

9 мая с 10:30 до 22:00 планируется перекрыть движение на улице Богданова от дома 50 до Солнцевского проспекта, с 13:30 до 15:00 — на Солнцевском проспекте от улицы 50 лет Октября до улицы Богданова, с 14:30 до 20:30 — на улице Скульптора Мухиной от улицы Шолохова до пересечения с Чоботовской улицей.

С 09:00 до 22:30 будет перекрыт отрезок улицы Волхонки от Бульварного кольца до Всехсвятского проезда, с 12:30 до 13:30 — Салтыковская улица в районе пересечения с улицей Руднёвкой и участок от Салтыковской улицы до дома 16.

С 13:30 до 14:00 нельзя проехать по Белозёрской улице от Подушкинского переулка до дома 21 и по Подушкинскому переулку от улицы Лескова до Белозёрской улицы.

Ранее ФАН сообщало, что на майские праздники в Москве отменили плату за стоянку автомобилей.