В Железноводске ввели ЧС из-за пожара в жилом доме
«В Железноводске сегодня ночью в одном из многоквартирных домов произошёл взрыв бытового газа... введён режим ЧС», — написал он на своей странице в Instagram.
По последним данным, погибших в результате происшествия нет, пожар удалось потушить.
По словам Моисеева, жителей подъезда, пострадавшего при пожаре, разместят в гостиницах и обеспечат горячим питанием.
При этом на месте ЧП продолжают работать сотрудники МЧС и пожарные.
В Главном управлении МЧС по Ставропольскому краю сообщили, что в возгорание произошло на первом и втором этажах девятиэтажного жилого дома.
В результате происшествия были эвакуированы более 50 человек.
Ранее сообщалось, что в Кургане при взрыве газового баллона загорелись три частных жилых дома.