В Железноводске ввели ЧС из-за пожара в жилом доме

В городе Железноводске Ставропольского края ввели режим ЧС из-за пожара в многоэтажном доме в результате взрыва бытового газа. Об этом сообщил глава города Евгений Моисеев.

«В Железноводске сегодня ночью в одном из многоквартирных домов произошёл взрыв бытового газа... введён режим ЧС», — написал он на своей странице в Instagram.

По последним данным, погибших в результате происшествия нет, пожар удалось потушить.

По словам Моисеева, жителей подъезда, пострадавшего при пожаре, разместят в гостиницах и обеспечат горячим питанием.

При этом на месте ЧП продолжают работать сотрудники МЧС и пожарные.

В Главном управлении МЧС по Ставропольскому краю сообщили, что в возгорание произошло на первом и втором этажах девятиэтажного жилого дома.

В результате происшествия были эвакуированы более 50 человек.

Ранее сообщалось, что в Кургане при взрыве газового баллона загорелись три частных жилых дома.