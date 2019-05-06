Россия и США согласовали совместную работу погранслужб в Тихом океане

Короткая ссылка
Россия и США согласовали совместную работу служб пограничного контроля в северной части Тихого океана на 2020 год. Об этом сообщили РИА Новости в управлении ФСБ России по Восточному арктическому району.

Уточняется, что встреча представителей ведомств прошла в городе Анкоридж в штате Аляска.

«В ходе встречи разработан проект плана согласованных действий ПУ ФСБ России по Восточному арктическому району и 17-го района Береговой охраны США на 2020 год», — говорится в сообщении.

Отмечается, что стороны также обсудили возможную совместную тренировку кораблей береговой охраны в районе линии разграничения морских пространств России и США.

В ходе переговоров стороны заявили об эффективной совместной работе, в результате которой удалось сократить браконьерскую активность в северной части Тихого океана.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить