Россия и США согласовали совместную работу погранслужб в Тихом океане
Уточняется, что встреча представителей ведомств прошла в городе Анкоридж в штате Аляска.
«В ходе встречи разработан проект плана согласованных действий ПУ ФСБ России по Восточному арктическому району и 17-го района Береговой охраны США на 2020 год», — говорится в сообщении.
Отмечается, что стороны также обсудили возможную совместную тренировку кораблей береговой охраны в районе линии разграничения морских пространств России и США.
В ходе переговоров стороны заявили об эффективной совместной работе, в результате которой удалось сократить браконьерскую активность в северной части Тихого океана.