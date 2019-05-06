Россия и США согласовали совместную работу погранслужб в Тихом океане

Россия и США согласовали совместную работу служб пограничного контроля в северной части Тихого океана на 2020 год. Об этом сообщили РИА Новости в управлении ФСБ России по Восточному арктическому району.

Уточняется, что встреча представителей ведомств прошла в городе Анкоридж в штате Аляска. «В ходе встречи разработан проект плана согласованных действий ПУ ФСБ России по Восточному арктическому району и 17-го района Береговой охраны США на 2020 год», — говорится в сообщении. Отмечается, что стороны также обсудили возможную совместную тренировку кораблей береговой охраны в районе линии разграничения морских пространств России и США. В ходе переговоров стороны заявили об эффективной совместной работе, в результате которой удалось сократить браконьерскую активность в северной части Тихого океана.