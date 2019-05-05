«Аэрофлот» собрал кризисный штаб в связи с ЧП с самолётом в Шереметьеве

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Авиакомпания «Аэрофлот» собрала кризисный штаб в связи с возгоранием на борту самолёта рейса SU1492 Москва — Мурманск после посадки в аэропорту Шереметьево. Об этом говорится в сообщении на сайте авиакомпании.
«Аэрофлот» собрал кризисный штаб в связи с ЧП с самолётом в Шереметьеве

    Отмечается, что самолёт вынужденно вернулся в аэропорт назначения в связи с технической причиной. В авиакомпании добавили, что пожар ликвидирован. 

    В момент ЧП пассажиры покидали борт воздушного судна по аварийным трапам, заявили в компании.

    В сообщении указывается, что всем пострадавшим, число которых уточняется, оказывается срочная медицинская помощь. 

    «В настоящий момент создана комиссия по расследованию причин и обстоятельств происшествия. Оперативно собран кризисный штаб «Аэрофлота», — сообщает авиакомпания.

    Ранее в Следственном комитете заявили, что в результате ЧП погиб один человек и четверо пострадали. 

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