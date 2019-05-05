«Аэрофлот» собрал кризисный штаб в связи с ЧП с самолётом в Шереметьеве
Отмечается, что самолёт вынужденно вернулся в аэропорт назначения в связи с технической причиной. В авиакомпании добавили, что пожар ликвидирован.
В момент ЧП пассажиры покидали борт воздушного судна по аварийным трапам, заявили в компании.
В сообщении указывается, что всем пострадавшим, число которых уточняется, оказывается срочная медицинская помощь.
«В настоящий момент создана комиссия по расследованию причин и обстоятельств происшествия. Оперативно собран кризисный штаб «Аэрофлота», — сообщает авиакомпания.
Ранее в Следственном комитете заявили, что в результате ЧП погиб один человек и четверо пострадали.