Депутат Госдумы прокомментировал данные о стрельбе из автомата
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Как передаёт РИА Новости, депутат заявил, что в Камышлове он помогал обманутым дольщикам. По словам Ионина, к его помощнику подошёл мужчина с игрушечным автоматом, они «нажали, посмеялись».
При выезде из города у депутата возникли проблемы, автомобили полиции «не давали выехать из Камышлова». Он также заявил, что «после этого началась волна по СМИ».
В своём Facebook он заявил, что проведёт «честный разговор за кружкой чая» с сотрудниками СМИ.
«Обещаю автомат, помощника и рассказ, что делал депутат в выходной день в Камышлове и как будет отвечать за своё поведение», — написал Ионин.