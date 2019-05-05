Депутат Госдумы прокомментировал данные о стрельбе из автомата

Депутат Государственной думы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин прокомментировал сообщения о том, что он стрелял из автомата в городе Камышлове на Урале.

Как передаёт РИА Новости, депутат заявил, что в Камышлове он помогал обманутым дольщикам. По словам Ионина, к его помощнику подошёл мужчина с игрушечным автоматом, они «нажали, посмеялись».

При выезде из города у депутата возникли проблемы, автомобили полиции «не давали выехать из Камышлова». Он также заявил, что «после этого началась волна по СМИ».

В своём Facebook он заявил, что проведёт «честный разговор за кружкой чая» с сотрудниками СМИ.

«Обещаю автомат, помощника и рассказ, что делал депутат в выходной день в Камышлове и как будет отвечать за своё поведение», — написал Ионин.