Депутат Госдумы прокомментировал данные о стрельбе из автомата

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Депутат Государственной думы от «Справедливой России» Дмитрий Ионин прокомментировал сообщения о том, что он стрелял из автомата в городе Камышлове на Урале.
Депутат Госдумы прокомментировал данные о стрельбе из автомата
  • © duma.gov.ru

Как передаёт РИА Новости, депутат заявил, что в Камышлове он помогал обманутым дольщикам. По словам Ионина, к его помощнику подошёл мужчина с игрушечным автоматом, они «нажали, посмеялись».

При выезде из города у депутата возникли проблемы, автомобили полиции «не давали выехать из Камышлова». Он также заявил, что «после этого началась волна по СМИ».

В своём Facebook он заявил, что проведёт «честный разговор за кружкой чая» с сотрудниками СМИ. 

«Обещаю автомат, помощника и рассказ, что делал депутат в выходной день в Камышлове и как будет отвечать за своё поведение», — написал Ионин.

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