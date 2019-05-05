Источник: из квартиры на севере Москвы сбежала рысь

На севере Москвы в Дмитровском районе из квартиры одного из домов сбежала рысь. Об этом информирует агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.

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«Из квартиры дома по Лобненской улице сбежала рысь», — сообщил источник. Как он добавил, хозяйка рыси считает, что животное может представлять опасность для окружающих. Ранее полицейские нашли двух медвежат на территории гостиницы в Улан-Удэ.