Источник: из квартиры на севере Москвы сбежала рысь

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На севере Москвы в Дмитровском районе из квартиры одного из домов сбежала рысь. Об этом информирует агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.
Источник: из квартиры на севере Москвы сбежала рысь
  • globallookpress.com
  • © AFP7/ZUMAPRESS.com

«Из квартиры дома по Лобненской улице сбежала рысь», — сообщил источник.

Как он добавил, хозяйка рыси считает, что животное может представлять опасность для окружающих. 

Ранее полицейские нашли двух медвежат на территории гостиницы в Улан-Удэ.

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