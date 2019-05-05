Источник: из квартиры на севере Москвы сбежала рысь
На севере Москвы в Дмитровском районе из квартиры одного из домов сбежала рысь. Об этом информирует агентство городских новостей «Москва» со ссылкой на источник в экстренных службах.
- globallookpress.com
- © AFP7/ZUMAPRESS.com
«Из квартиры дома по Лобненской улице сбежала рысь», — сообщил источник.
Как он добавил, хозяйка рыси считает, что животное может представлять опасность для окружающих.
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