В МЧС рассказали о дыме от лесных пожаров в Хабаровске

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Дым от лесных пожаров в Амурском районе Хабаровского края окутал Хабаровск.
В МЧС рассказали о дыме от лесных пожаров в Хабаровске
  • РИА Новости

«Причиной задымления Хабаровска стали природные пожары в соседнем Амурском районе. Пожары на островах под Хабаровском потушили в субботу», — приводит РИА Новости сообщение представителя ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отмечается, что превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе нет.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае в селе Ракитном в результате пала травы произошло возгорание хозяйственных построек на площади 1 тыс. кв. м. 

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