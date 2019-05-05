В МЧС рассказали о дыме от лесных пожаров в Хабаровске

Дым от лесных пожаров в Амурском районе Хабаровского края окутал Хабаровск.

«Причиной задымления Хабаровска стали природные пожары в соседнем Амурском районе. Пожары на островах под Хабаровском потушили в субботу», — приводит РИА Новости сообщение представителя ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Отмечается, что превышения предельно допустимой концентрации вредных веществ в воздухе нет.

Ранее сообщалось, что в Хабаровском крае в селе Ракитном в результате пала травы произошло возгорание хозяйственных построек на площади 1 тыс. кв. м.