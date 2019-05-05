В Иркутской области к поискам пассажира лодки привлекли водолазов
- РИА Новости
Отмечается, что водолазы областной пожарно-спасательной службы обследовали акваторию реки и обнаружили затонувшую лодку в 150 метрах от берега на глубине трёх метров.
«Сегодня водолазы продолжают поиски пропавшего человека», — указано в сообщении.
Также в МЧС заявили, что остальных спасённых пассажиров госпитализировали. В ведомстве добавили, что люди находились в лодке без спасательных жилетов в состоянии алкогольного опьянения.
Ранее на реке Ангаре произошло опрокидывание металлической моторной лодки с шестью пассажирами, пятеро из них были спасены.