В Иркутской области к поискам пассажира лодки привлекли водолазов

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В Иркутской области на реке Ангаре водолазы участвуют в поисках пассажира, пропавшего 4 мая в результате опрокидывания лодки. Об этом информирует ГУ МЧС по региону.
В Иркутской области к поискам пассажира лодки привлекли водолазов
  • РИА Новости

Отмечается, что водолазы областной пожарно-спасательной службы обследовали акваторию реки и обнаружили затонувшую лодку в 150 метрах от берега на глубине трёх метров. 

«Сегодня водолазы продолжают поиски пропавшего человека», — указано в сообщении.

Также в МЧС заявили, что остальных спасённых пассажиров госпитализировали. В ведомстве добавили, что люди находились в лодке без спасательных жилетов в состоянии алкогольного опьянения.

Ранее на реке Ангаре произошло опрокидывание металлической моторной лодки с шестью пассажирами, пятеро из них были спасены.

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