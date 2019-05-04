На Красной площади проходит вторая ночная репетиция военного парада

Вторая ночная репетиция парада Победы, в которой принимают участие пешие парадные расчёты и колонны военной техники, началась на Красной площади.

Как пишет ТАСС, она проходит под руководством министра обороны России Сергея Шойгу.

В конце апреля в Москве прошла первая ночная репетиция парада Победы.

В ней приняли участие 35 парадных расчётов и более 130 единиц техники, в том числе новейшие танки Т-14 «Армата», пусковые установки ЗРК С-400 и БМПТ «Терминатор».

Кроме того, по Красной площади проехали кабриолеты Aurus, которые 9 мая повезут принимающего парад Сергея Шойгу и командующего парадом главкома Сухопутными войсками генерала армии Олега Салюкова.