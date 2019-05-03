В Московской области открыли мотосезон

В Московской области прошло открытие мотосезона, сообщает телеканал «360».

Церемония состоялась в Красногорске. В рамках мероприятия прошёл мотопарад, была организована развлекательная программа.

«Акция посвящена всем участникам дорожного движения. Мы хотим показать, что с сегодняшнего дня начнётся активное движение мотоциклистов на дорогах. И для этого мы и проводим эту акцию, чтобы всем участникам дорожного движения быть внимательными», — заявил начальник управления регионального ГИБДД Виктор Кузнецов.

Сотрудники ГИБДД и лидеры мотоклубов призвали участников дорожного движения соблюдать ПДД и отказываться от использования личного транспорта в случае употребления алкоголя.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице 3 и 4 мая проходит весенний мотофестиваль.