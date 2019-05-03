В кабмине опровергли данные о родственниках Медведевой в «Мираторге»
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«В связи с некорректными публикациями и поступившими вопросами официально сообщаем об отсутствии каких-либо родственных связей между супругой председателя правительства России и руководством АПХ «Мираторг», — приводит РИА Новости сообщение.
Как отмечается, Линники «не являются ни ближними, ни дальними родственниками» Медведевой.
Агентство указывает, что ранее в сети появились публикации, в которых говорилось о родстве Медведевой с Линниками.