В кабмине опровергли данные о родственниках Медведевой в «Мираторге»

В пресс-службе правительства России опровергли сообщения о родственных связях между супругой российского премьера Светланой Медведевой и руководителями холдинга «Мираторг» Виктором и Александром Линниками.

«В связи с некорректными публикациями и поступившими вопросами официально сообщаем об отсутствии каких-либо родственных связей между супругой председателя правительства России и руководством АПХ «Мираторг», — приводит РИА Новости сообщение.

Как отмечается, Линники «не являются ни ближними, ни дальними родственниками» Медведевой.

Агентство указывает, что ранее в сети появились публикации, в которых говорилось о родстве Медведевой с Линниками.