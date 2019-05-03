В Улан-Удэ произошёл крупный пожар в административном здании

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В Бурятии в Улан-Удэ произошло крупное возгорание в двухэтажном административном здании. Об этом информирует пресс-служба ГУ МЧС России по Бурятии. 
В Улан-Удэ произошёл крупный пожар в административном здании
  • РИА Новости

«На телефон пожарной охраны поступило сообщение о загорании двухэтажного административного здания на проспекте Автомобилистов», — заявили в МЧС.

Отмечается, что к моменту прибытия первого подразделения спасателей крыша здания была полностью охвачена огнём. Пожару присвоен второй ранг сложности.

Пожарные смогли предотвратить распространение огня. На месте ЧП создан оперативный штаб. Согласно предварительным данным, никто не пострадал.

Ранее URA.RU передавало, что в Челябинской области произошёл пожар в церкви.

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