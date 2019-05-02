Названы города России с наибольшим числом довольных жизнью жителей
- РИА Новости
Как сообщает «Российская газета», Владикавказ, Хабаровск и Воронеж стали лидерами среди российских городов, где ниже всего доля довольных жизнью граждан.
Согласно результатам исследования, больше всего довольных жизнью людей проживают во Владивостоке, Томске, Липецке и Оренбурге.
Эксперты пришли к выводу, что в целом по стране доля полностью или в основном довольных своей жизнью граждан снизилась до 73%. Уточняется, что к началу 2019 года она превышала 80%.
Ранее исследование показало, что самыми популярными у иностранцев российскими городами оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар.