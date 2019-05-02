Названы города России с наибольшим числом довольных жизнью жителей

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Эксперты Финансового университета при правительстве России опубликовали результаты исследования удовлетворённости российских граждан своей жизнью.
Названы города России с наибольшим числом довольных жизнью жителей
  • РИА Новости

Как сообщает «Российская газета», Владикавказ, Хабаровск и Воронеж стали лидерами среди российских городов, где ниже всего доля довольных жизнью граждан.

Согласно результатам исследования, больше всего довольных жизнью людей проживают во Владивостоке, Томске, Липецке и Оренбурге.

Эксперты пришли к выводу, что в целом по стране доля полностью или в основном довольных своей жизнью граждан снизилась до 73%. Уточняется, что к началу 2019 года она превышала 80%.

Ранее исследование показало, что самыми популярными у иностранцев российскими городами оказались Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, Екатеринбург и Краснодар. 

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