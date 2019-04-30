В Москве изменят маршруты наземного транспорта из-за мероприятий в честь открытия мотосезона

В Москве изменят маршруты наземного транспорта в связи с мероприятиями в честь открытия мотосезона 3 и 4 мая.

Об этом сообщает «Вечерняя Москва».

«Так, 3 мая с 15:20 троллейбусы №7 будут следовать в обоих направлениях по Ломоносовскому и Ленинскому проспектам, не заезжая на Мичуринский проспект и улицу Косыгина», — говорится на портале мэра и правительства.

В обычном режиме маршрут возобновит работу после завершения церемонии открытия мотосезона на смотровой площадке Воробьёвых гор.

На 4 мая запланирован мотопарад. Городской транспорт в районе его проведения может курсировать с увеличенными интервалами.

Например, с 09:00 это затронет автобусы А, Т88, №40 и 122, троллейбусы №14 и 22, трамваи №7, 13, 37 и 50.

С 11:30 могут задержаться автобусы Б, М2, М3, М6, М9, М10, Т3, Т39, Т47, №15, 39, 64, 255, 869 и С43.

С 10:45 автобусы Т79 вместо Фрунзенской набережной будут курсировать в обоих направлениях по Комсомольскому проспекту.

Также «Газета.Ru» сообщала о мотопараде в центре Москвы 5 мая 2018 года.