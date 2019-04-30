В московском метро оштрафовали почти 50 тысяч человек с начала года
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- РИА Новости
Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Организатор перевозок».
Большинство нарушителей (37 тыс.) хотели пройти в метро, не оплатив проезд, свыше 11 тыс. использовали для прохода чужие льготные карты.
Кроме того, за попрошайничество оштрафованы 907 человек.
Ранее Newinform сообщало, что две станции Сокольнической линии Московского метрополитена будут закрыты 3 мая из-за работ по продлению красной ветки.