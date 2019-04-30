В московском метро оштрафовали почти 50 тысяч человек с начала года

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В Московском метрополитене оштрафовали почти 50 тыс. человек с начала 2019 года.
В московском метро оштрафовали почти 50 тысяч человек с начала года
  • © Наталья Селиверстова
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт «Москва 24» со ссылкой на пресс-службу ГКУ «Организатор перевозок».

Большинство нарушителей (37 тыс.) хотели пройти в метро, не оплатив проезд, свыше 11 тыс. использовали для прохода чужие льготные карты.

Кроме того, за попрошайничество оштрафованы 907 человек.

Ранее Newinform сообщало, что две станции Сокольнической линии Московского метрополитена будут закрыты 3 мая из-за работ по продлению красной ветки.

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