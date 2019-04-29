ФТС выявила нарушений на 2,3 млрд рублей в I квартале 2019 года
- РИА Новости
Об этом сообщается на сайте ведомства.
«Подразделения таможенного контроля после выпуска товаров в I квартале 2019 года выявили ущерб, причинённый экономическим интересам государства в результате нарушений законодательства, на сумму 2,3 млрд рублей», — говорится в тексте.
Также отмечается, что за отчётный период на территорию России попали 20 тыс. тонн запрещённой ко ввозу продукции.
По результатам всех выявленных нарушений возбуждён ряд административных и уголовных дел.
В феврале глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин заявил, что за 2018 год налоговые поступления в федеральный бюджет выросли на 30% и составили почти 12 трлн рублей, передавал телеканал «360».