ФТС выявила нарушений на 2,3 млрд рублей в I квартале 2019 года

Федеральная таможенная служба (ФТС) России в I квартале текущего года выявила ущерб, причинённый экономическим интересам страны из-за нарушений законодательства, на 2,3 млрд рублей.

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Подразделения таможенного контроля после выпуска товаров в I квартале 2019 года выявили ущерб, причинённый экономическим интересам государства в результате нарушений законодательства, на сумму 2,3 млрд рублей», — говорится в тексте.

Также отмечается, что за отчётный период на территорию России попали 20 тыс. тонн запрещённой ко ввозу продукции.

По результатам всех выявленных нарушений возбуждён ряд административных и уголовных дел.

В феврале глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин заявил, что за 2018 год налоговые поступления в федеральный бюджет выросли на 30% и составили почти 12 трлн рублей, передавал телеканал «360».