ФТС выявила нарушений на 2,3 млрд рублей в I квартале 2019 года

Короткая ссылка
Федеральная таможенная служба (ФТС) России в I квартале текущего года выявила ущерб, причинённый экономическим интересам страны из-за нарушений законодательства, на 2,3 млрд рублей.
ФТС выявила нарушений на 2,3 млрд рублей в I квартале 2019 года
  • РИА Новости

Об этом сообщается на сайте ведомства.

«Подразделения таможенного контроля после выпуска товаров в I квартале 2019 года выявили ущерб, причинённый экономическим интересам государства в результате нарушений законодательства, на сумму 2,3 млрд рублей», — говорится в тексте.  

Также отмечается, что за отчётный период на территорию России попали 20 тыс. тонн запрещённой ко ввозу продукции.

По результатам всех выявленных нарушений возбуждён ряд административных и уголовных дел.

В феврале глава Федеральной налоговой службы Михаил Мишустин заявил, что за 2018 год налоговые поступления в федеральный бюджет выросли на 30% и составили почти 12 трлн рублей, передавал телеканал «360».

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить