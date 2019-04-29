В Петербурге рассказали о работе метро в ночь на 2 мая

Короткая ссылка
В Санкт-Петербурге рассказали о работе метрополитена в ночь на 2 мая, сообщают «Невские новости».
В Петербурге рассказали о работе метро в ночь на 2 мая
  • РИА Новости

Как заявили в пресс-службе метро, в связи с проведением праздничных мероприятий будут открыты все станции, кроме вестибюля 1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюля 2 станции «Ленинский проспект», вестибюля 2 станции «Площадь Ленина», вестибюля 1 станции «Московская», вестибюля 1 станции «Девяткино», вестибюля 2 станции «Невский проспект», а также вестибюлей станций «Технологический институт — 1», «Площадь Александра Невского — 2», «Достоевская» и «Спасская».

С 02:00 до 04:30 продажа билетов на основе бесконтактной смарт-карты (БСК) и активация интернет-платежей производиться не будут, передаёт Inforeactor.

Ранее сообщалось о работе петербургского метро в ночь на Пасху.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Сегодня в СМИ
Новости smi2.ru
Загрузка...
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2019 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 21 декабря 2016 г., свидетельство Эл № ФС 77-68119

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить