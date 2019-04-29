В Петербурге рассказали о работе метро в ночь на 2 мая

В Санкт-Петербурге рассказали о работе метрополитена в ночь на 2 мая, сообщают «Невские новости».

Как заявили в пресс-службе метро, в связи с проведением праздничных мероприятий будут открыты все станции, кроме вестибюля 1 станции «Проспект Ветеранов», вестибюля 2 станции «Ленинский проспект», вестибюля 2 станции «Площадь Ленина», вестибюля 1 станции «Московская», вестибюля 1 станции «Девяткино», вестибюля 2 станции «Невский проспект», а также вестибюлей станций «Технологический институт — 1», «Площадь Александра Невского — 2», «Достоевская» и «Спасская».

С 02:00 до 04:30 продажа билетов на основе бесконтактной смарт-карты (БСК) и активация интернет-платежей производиться не будут, передаёт Inforeactor.

Ранее сообщалось о работе петербургского метро в ночь на Пасху.