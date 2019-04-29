С момента открытия по Крымскому мосту проехало почти 5 млн автомобилей

С момента открытия движения по Крымскому мосту проехало почти 5 млн автомобилей, сообщает инфоцентр «Крымский мост».

«За 11,5 месяца по мосту в обе стороны проехало 4,8 млн транспортных средств, в том числе 450 грузовиков и 55 тыс. автобусов», — цитирует РИА Новости сообщение.

Отмечается, что среднесуточный трафик составляет более 10 тыс. транспортных средств в обе стороны.

Рекорд был поставлен 12 августа 2018 года — за сутки по мосту проехало более 30 тыс. автомобилей.

Ранее сообщалось, что Крымский мост пережил почти 38 штормовых суток за прошедшую зиму. Самым сложным месяцем стал январь: в определённые дни порывы ветра достигали 24 м/с, а высота волн — 2,5 м.

На Крымском мосту установлены семь метеостанций, которые сообщают об изменениях погоды, возможном выпадении осадков и обледенении.