Защита отца Захарченко планирует обжаловать приговор

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Защита отца полковника Дмитрия Захарченко Виктора, приговорённого к четырём годам колонии, намерена обжаловать решение суда, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката осуждённого, Дениса Калинина.
Защита отца Захарченко планирует обжаловать приговор
  • РИА Новости

«Конечно обжалуем», — заявил он.

Ранее суд приговорил отца полковника Захарченко к четырём годам колонии по делу о фиктивном трудоустройстве и растрате денег банка «Московское ипотечное агентство».

Сам подсудимый настаивал на своей невиновности.

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