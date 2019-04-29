Защита отца Захарченко планирует обжаловать приговор

Защита отца полковника Дмитрия Захарченко Виктора, приговорённого к четырём годам колонии, намерена обжаловать решение суда, сообщает РИА Новости со ссылкой на адвоката осуждённого, Дениса Калинина.

«Конечно обжалуем», — заявил он.

Ранее суд приговорил отца полковника Захарченко к четырём годам колонии по делу о фиктивном трудоустройстве и растрате денег банка «Московское ипотечное агентство».

Сам подсудимый настаивал на своей невиновности.