В Приамурье задержали мужчину, угрожавшего ножом полицейским

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Мужчина с ножом угрожал сотрудникам полиции в селе Екатеринославка Амурской области. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по региону.
В Приамурье задержали мужчину, угрожавшего ножом полицейским
  • РИА Новости

«Вышел мужчина, который стал препятствовать сотрудникам полиции, угрожал ножом, выражался в их адрес нецензурной бранью», — говорится в сообщении.

Один из полицейских несколько раз выстрелил из табельного оружия в воздух, мужчина попытался скрыться, но был задержан, обезоружен и доставлен в отдел полиции.

«В отношении данного гражданина 1984 года рождения составлен административный протокол по ст. 19.3 КоАП России», — добавили в ведомстве.

Ранее ФАН сообщало, что в Рязани задержали подозреваемого в убийстве семьи из трёх человек.

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