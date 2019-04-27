Спецборт с Благодатным огнём вылетел в Россию

Специальный борт, на котором в Россию будет доставлен Благодатный огонь, отправился из аэропорта Тель-Авива в Москву. Об этом информирует РИА Новости.

Благодатный огонь в храме Воскресения Христова в Иерусалиме

Reuters

Отмечается, что самолёт со специальной лампадой прилетит в московский аэропорт Внуково-1. Глава делегации Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин раздаст огонь верующим в терминале аэропорта. После этого Благодатный огонь будет доставлен в храм Христа Спасителя, где патриарх Кирилл будет проводить пасхальное богослужение. Ранее в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошёл Благодатный огонь.