Спецборт с Благодатным огнём вылетел в Россию

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Специальный борт, на котором в Россию будет доставлен Благодатный огонь, отправился из аэропорта Тель-Авива в Москву. Об этом информирует РИА Новости. 
Спецборт с Благодатным огнём вылетел в Россию
  • Благодатный огонь в храме Воскресения Христова в Иерусалиме
  • Reuters

Отмечается, что самолёт со специальной лампадой прилетит в московский аэропорт Внуково-1. Глава делегации Фонда Андрея Первозванного Владимир Якунин раздаст огонь верующим в терминале аэропорта.

После этого Благодатный огонь будет доставлен в храм Христа Спасителя, где патриарх Кирилл будет проводить пасхальное богослужение.

Ранее в храме Гроба Господня в Иерусалиме сошёл Благодатный огонь.

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