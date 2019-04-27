В МВД сообщили о гибели пяти человек в автоаварии в Крыму
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Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на республиканское МВД.
Ночью водитель 1999 года рождения за рулём автомобиля Chevrolet Lacetti выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mercedes-Benz Vito под управлением водителя 1969 года рождения.
«В результате ДТП водитель и три пассажира автомобиля Chevrolet Lacetti, а также водитель автомобиля Mercedes Vito погибли. Ещё три пассажира автомобиля Mercedes Vito получили телесные повреждения», — говорится в сообщении.
Ранее сообщалось, что водитель маршрутки предстанет перед судом по делу о гибели пассажира в Ялте.