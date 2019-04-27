В МВД сообщили о гибели пяти человек в автоаварии в Крыму

В результате столкновения легкового автомобиля с микроавтобусом в Симферопольском районе Крыма погибли пять человек.

Об этом сообщает Интерфакс со ссылкой на республиканское МВД.

Ночью водитель 1999 года рождения за рулём автомобиля Chevrolet Lacetti выехал на встречную полосу, где столкнулся с Mercedes-Benz Vito под управлением водителя 1969 года рождения.

«В результате ДТП водитель и три пассажира автомобиля Chevrolet Lacetti, а также водитель автомобиля Mercedes Vito погибли. Ещё три пассажира автомобиля Mercedes Vito получили телесные повреждения», — говорится в сообщении.

Ранее сообщалось, что водитель маршрутки предстанет перед судом по делу о гибели пассажира в Ялте.