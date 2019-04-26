В Перми проводят проверку по факту обрушения потолка в детсаду

В Перми организовали проверку по факту обрушения потолка в детском саду №87, сообщает URA.RU со ссылкой на пресс-службу краевой прокуратуры.

Инцидент произошёл в филиале, расположенном на улице Седова, когда в учреждении проходил день открытых дверей.

Пострадавших среди воспитанников, их родителей и педагогов нет.

«Организована проверка силами прокуратуры и администрации Свердловского района Перми. После того как надзорное ведомство получит документы, руководство детского сада опросят, затем будет дана правовая оценка ситуации», — уточнили в прокуратуре.

Ранее портал progorod43 сообщал, что в Кировской области завели дело из-за падения шкафа на ребёнка в детсаду.