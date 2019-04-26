В Перми проводят проверку по факту обрушения потолка в детсаду
- © sledcom.ru
Инцидент произошёл в филиале, расположенном на улице Седова, когда в учреждении проходил день открытых дверей.
Пострадавших среди воспитанников, их родителей и педагогов нет.
«Организована проверка силами прокуратуры и администрации Свердловского района Перми. После того как надзорное ведомство получит документы, руководство детского сада опросят, затем будет дана правовая оценка ситуации», — уточнили в прокуратуре.
Ранее портал progorod43 сообщал, что в Кировской области завели дело из-за падения шкафа на ребёнка в детсаду.